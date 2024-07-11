يورو 2024.. تدوينة "طريفة" من ناد إنجليزي عن صاحب هدف الفوز على هولندا

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يورو 2024.. تدوينة "طريفة" من نادٍ إنجليزي عن صاحب هدف الفوز على هولندا
Credit: Justin Setterfield/Getty Images

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أشاد نادي أستون فيلا الإنجليزي بإمكانيات وقدرات لاعبه أولي واتكينز، بعد أن قاد منتخب إنجلترا للفوز على نظيره الهولندي بهدفين لواحد، على أرض ملعب "سيغنال إيدونا بارك"، الأربعاء، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من نهائيات كأس الأمم الأوروبية.

عند الدقيقة 90 من زمن المباراة، كانت النتيجة تشير للتعادل 1/1، إلى أن نجح أولي واتكينز في تسجيل الهدف الثاني لمنتخب "الأسود الثلاثة"، ليساعد في تحقيق الفوز وبلوغ المباراة النهائية من البطولة المقامة في ألمانيا.

وقال نادي أستون فيلا عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقا): "‏يا بخت اللي عنده واتكينز..اللي هو احنا يعني".

وبات أولي واتكينز، البالغ من العمر 28 عاما، يملك برصيده 4 أهداف، بعد أن خاض 14 مباراة دولية مع منتخب إنجلترا.

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وسيواجه منتخب "الأسود الثلاثة" منتخب إسبانيا في المباراة النهائية من البطولة بنسختها السابعة عشر.

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