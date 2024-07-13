كيف سيتم اختيار أفضل لاعب في يورو 2024؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- شارفت بطولة كأس الأمم الأوروبية (اليورو) 2024، المقامة في ألمانيا، على نهايتها، إذ تبقى مباراة واحدة فقط بين منتخب إنجلترا ومنتخب إسبانيا، الأحد المقبل.

عقب المباراة النهائية، سيتم الإعلان عن الفريق الفائز بلقب البطولة بنسختها الـ17، إضافة للفائزين بالجوائز الفردية، ومنها جائزة أفضل لاعب.

كيف سيتم اختيار أفضل لاعب؟

أوضح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أنه يتم اختيار اللاعب الأفضل في البطولة من قِبل فريق من المراقبين الفنيين، من بينهم فابيو كابيلو ورافاييل بينيتيز وأوله غونار سولشار وفرانك دي بور.

يقومون بالتحليل عن كثب، إذ يجمعون تقارير تعتمد على البيانات حول كلّ مباراة، والتي يتم تداولها بعد ذلك بين مجتمع كرة القدم لتقديم تفسيرات مفصلة لاتجاهات التدريب والتكتيكات الحالية.

ويتلقون الدعم من خلال الحصول على مقاطع الفيديو والبيانات الخاصة بكل مباراة، وهذا يسمح بإجراء تحليلات واتخاذ قرارات أكثر تفصيلاً.

عند اختيار أفضل لاعب في البطولة، يأخذ المراقبون الفنيون في الاعتبار الأداء الفردي للاعب وتأثيره على منتخبه، بالإضافة إلى احترامه للمنافس.

نستعرض فيما يلي قائمة الفائزين بجائزة أفضل لاعب:

منذ عام 1996، نال 7 لاعبين جائزة الأفضل في 7 نسخ من البطولة، وهم:

نسخة 1996: الألماني ماتياس زامر.

نسخة 2000: الفرنسي زين الدين زيدان.

نسخة 2004: اليوناني ثيودوروس زاغوراكيس.

نسخة 2008: الإسباني تشافي هيرنانديز.

نسخة 2012: الإسباني أندريس إنييستا.

نسخة 2016: الفرنسي أنطوان غريزمان.

نسخة 2020: الإيطالي جيانلويجي دوناروما.