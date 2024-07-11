طرفا المباراة والزمان والمكان.. كل ما تريد معرفته عن نهائي يورو 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- وصلت بطولة كأس الأمم الأوروبية (اليورو) بنسختها السابعة عشر، المقامة في ألمانيا، إلى مرحلتها الأخيرة.

وتقرر أن تجمع المباراة النهائية بين منتخبي إنجلترا وإسبانيا، على أرض الملعب الأولمبي في برلين ،الذي يتسع لـ71 ألف متفرج، مساء الأحد المقبل، الموافق 14 يوليو/ تموز الجاري.

كان منتخب "الأسود الثلاثة" قد تغلب على نظيره الهولندي في الدور نصف النهائي بهدفين لواحد، وبذات النتيجة تفوق منتخب "الماتادور" على منتخب فرنسا.

ويعتبر منتخب إسبانيا الأكثر فوزاً بلقب بطولة اليورو بواقع 3 مرات، بالتساوي مع منتخب ألمانيا، فيما كان منتخب إنجلترا قد وصل للنهائي في النسخة الماضية 2020.