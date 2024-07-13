منهم رونالدو.. 10 لاعبين فازوا بدوري أبطال أوروبا واليورو في موسم واحد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- فاز 10 لاعبين بلقب دوري أبطال أوروبا (تشامبيونزليغ) وبلقب كأس الأمم الأوروبية (اليورو) في الموسم نفسه.

ويحظى 4 لاعبين بهذه الفرصة هذا الموسم، وهم: الإسباني داني كارفاخال ومواطناه خوسيلو وناتشو، والإنجليزي جود بيلينغهام.

كان هذا الرباعي قد حقق لقب تشامبيونزليغ برفقة ناديهم ريال مدريد الإسباني، بعد التفوق على بوروسيا دورتموند الألماني في المشهد الختامي.

ويلتقي منتخب إسبانيا، الذي يمثله كارفخال وخوسيلو وناتشو، مع منتخب إنجلترا، الذي يلعب له بيلينغهام، في نهائي بطولة يورو 2024، على أرض الملعب الأولمبي في برلين، الأحد المقبل.

إليك قائمة باللاعبين الذين حققوا اللقبين معًا في الموسم ذاته:

1964: اللاعب لويس سواريز، مع نادي إنتر ميلان ومنتخب إسبانيا.

1988: اللاعبون هانس فان بروكيلين ورونالد كومان وبيري فان أريل وجيرالد فانينبورغ، مع نادي آيندهوفن ومنتخب هولندا.

2012: اللاعبان فرناندو توريس وخوان ماتا، مع نادي تشيلسي ومنتخب إسبانيا.

2016: اللاعبان كريستيانو رونالدو وبيبي، مع نادي ريال مدريد ومنتخب البرتغال.

2020: اللاعب جورجينيو، مع نادي تشيلسي ومنتخب إيطاليا.