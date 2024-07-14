مصر.. بهذه الطريقة هنأ محمد صلاح لاعب الزمالك بذكرى ميلاده

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- حرص محمد صلاح، نجم نادي ليفربول الإنجليزي، على تهنئة عبدالله السعيد، لاعب نادي الزمالك المصري، بذكرى ميلاده، الذي يصادف 13 يوليو/ تموز.

ونشر صلاح عبر خاصية "ستوري" على منصة إنستغرام، الأحد، صورة تجمعه بعبدالله السعيد، بقميص منتخب مصر.

وقال محمد صلاح، مهنئاً اللاعب ببلوغه عامه الـ39: "عيد ميلاد سعيد يا بودا (عبدالله السعيد)".

وكان فريق "الفارس الأبيض" قد هنأ لاعبه بهذه المناسبة، إذ كتب عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقاً)، السبت: "حاسم، مبدع، هداف، عيد ميلاد سعيد للساحر عبدالله السعيد".

وكان عبدالله السعيد قد انضم لنادي الزمالك في يناير/كانون الثاني الماضي، ومنذ ذلك الحين لعب 16 مباراة، سجّل خلالها 5 أهداف وقدم تمريرتين حاسمتين.