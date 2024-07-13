دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قال أرني سلوت، المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، إنه يريد من النجم المصري محمد صلاح أن يكون قدوةً للاعبين الشبان في "الريدز" خلال المرحلة المقبلة.

وكان صلاح قد التحق بصفوف نادي ليفربول، الأربعاء الماضي، بعد نهاية عطلته الصيفية، للمشاركة في تحضيرات "الريدز" استعداداً للموسم المقبل 2025/2024.

وفي تصريحات نقلها الموقع الرسمي لنادي ليفربول، قال أرني سلوت: "لقد عاد محمد صلاح بقوة، وكان لائقاً حقاً، أعتقد أن هذا ما كان عليه دائماً، والأمر نفسه هذا العام".

وتابع قائلاً: "أريد من صلاح وزميله واتارو إيندو أن يكونا قدوة للشباب أيضاً، من المهم جداً أن يحافظا على لياقتهما البدنية، تماماً مثل اللاعبين الآخرين في الفريق الأول، إنهما مليئان بالطاقة وهذا الشيء الأكثر أهمية في الوقت الحالي، يجب الحفاظ على طاقتهما والبناء عليها وتعليمهما قدر الإمكان".

ومن المقرر أن يخوض محمد صلاح (32 عاماً) برفقة زملائه بعض المباريات الودية في إطار الإعداد للموسم القادم.

وفي موسم 2024/2023، شارك النجم المصري في 44 مباراة بمختلف المسابقات، سجّل خلالها 25 هدفاً وقدم 14 تمريرة حاسمة.