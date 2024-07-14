دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أكدت اللجنة الأوليمبية المصرية، مساء السبت، حرمان متسابقة الدراجات شهد سعيد من المشاركة في أولمبياد باريس المقبل أو أي بطولة أخرى لمدة عام، بناء على قرار صدر بمعاقبتها في أبريل/نيسان 2024، بعد ثبوت إسقاطها زميلتها جنة محمد السيد.

وقالت اللجنة الأوليمبية المصرية في منشور عبر حسابها على منصة "فيسبوك": "بالإشارة إلى تقرير لجنة الهيئات والأندية والقيم بشأن مدى قانونية مشاركة اللاعبة شهد سعيد لاعبة الدارجات بدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 فى ضوء قرار مجلس إدارة الاتحاد المصري للدراجات بإيقافها محليا لمدة عام ينتهي في 26 أبريل/نيسان 2025، لما ثبت في حقها من واقعة إسقاط اللاعبة جنة محمد السيد أثناء سباق الفردي ببطولة الجمهورية إناث تحت 23 سنة".

وأضافت اللجنة الأوليمبية المصرية قائلة: "وبعد الاجتماع بأعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري للدراجات، انتهت اللجنة إلى ثبوت مخالفة اللاعبة شهد سعيد للضوابط واللوائح والأعراف والقيم والاخلاقيات الرياضية، خلال سباق الفردي العام ببطولة الجمهورية إناث تحت 23 سنة غير المؤهل لدورة الألعاب الأوليمبية باريس 2024 والمقامة في السويس يوم 27 أبريل 2024".

وأردفت اللجنة: "قام مجلس إدارة الاتحاد المصري للدراجات خلال جلسه طارئة بتاريخ 29 أبريل 2024، بمعاقبة اللاعبة شهد سعيد بأقصي عقوبة منصوص عليها باللائحة التأديبية للاتحاد الدولي للدراجات وهي: استبعاد اللاعبة من سباق الجمهورية وحذف نتائجها، وإيقافها لمدة عام من المشاركة في المسابقات محليا، وإلزام اللاعبة بسداد 100 فرنك سويسري، وعدم التظلم أو الطعن على قرار معاقبة اللاعبة شهد سعيد، سواء من اللاعبة شهد سعيد، أو جنة محمد السيد (اللاعبة الشاكية) بما مفاده نهائية القرار في مواجهة اللاعبتين وقبولهن للقرار دون تعقيب".

وأوضحت اللجنة الأوليمبية: "تنحصر الواقعة في إطار المنافسات الرياضية، وأن الاتحاد المصري للدراجات ارتأى أن المسلك المقترف من اللاعبة شهد سعيد من الجسامة، فبادر بعقد جلسة طارئة، وأصدر قراراته بمعاقبتها وفقا للائحته ولائحة الاتحاد الدولي للدرجات، بما مؤداه عدم جواز معاقبة اللاعبة شهد سعيد عن ذات الواقعة مرة أخرى من ذات الجهة أو من أي جهة أخرى".

وأكدت اللجنة الأوليمبية المصرية: "عدم أحقية اللاعبة شهد سعيد المشاركة في أي مسابقة دولية، بما في ذلك دورة الألعاب الأوليمبية بباريس 2024، لإيقافها لمدة عام حتى 26 أبريل 2025..".

وكانت شهد سعيد تأهلت للمشاركة في أولمبياد باريس المقبل، ولكنها أعلنت، مساء السبت، اعتزالها اللعبة، بعدما تعرضت لحملة انتقادات واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي في مصر، بسبب ما أُثير عن تعمدها إسقاط زميلتها جنة محمد، رغم اعترافها بارتكابها خطأ ولكنها نفت تعمد إسقاط زميلتها.