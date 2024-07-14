دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- ساهم اللاعب الأوروغوياني لويس سواريز في تحقيق منتخب بلاده للمركز الثالث في بطولة كوبا أمريكا 2024، المقامة على أراضي الولايات المتحدة الأمريكية.

كان منتخب الأوروغواي قد تفوق على منتخب كندا بركلات الترجيح بنتيجة 3/4، عقب نهاية الوقت الأصلي بالتعادل بهدفين لمثلهما.

في الوقت المحتسب بدلا من الضائع، كانت النتيجة تشير لتقدم منتخب كندا بهدفين لواحد، قبل أن ينجح سواريز في إحراز هدف التعادل بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، لتذهب المباراة إلى ركلات الترجيح، والتي ابتسمت لمنتخب الأوروغواي في نهاية المطاف.

ونال اللاعب البالغ من العمر 37 عاماً جائزة أفضل لاعب في المباراة، التي من المرجح أن تكون الأخيرة له مع منتخب بلاده.

وخلال الاحتفالات، صافح وعانق لاعبو منتخب الأوروغواي زميلهم لويس سواريز، قبل أن يحملوه على الأكتاف، تكريماً له.