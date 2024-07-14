تركي آل الشيخ يعلق على فوز السعودية هتان السيف على المصرية إيمان بركة

صورة ارشيفية لتركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في السعودية في فبراير 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—عقب رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية، تركي آل الشيخ على الانتصار الذي حققته لاعبة الفنون القتالية المختلطة، السعودية هتان السيف على منافستها المصرية، إيمان بركة، مع استمرار التفاعل الواسع وتداول لقطات طرح اللاعبة المصرية أرضا.

وقال تركي آل الشيخ في تدوينة نشرها على صفحته بمنصة أكس (تويتر سابقا) مرفقا إلياها بصورة هتان السيف مكتفيا بالقول: "بنتنا".

وكان هتان السيف وإيمان بركة قد التقيتا ضمن بطولة فنون القتال المختلط "PFL" في السعودية، ونشرت الصفحة المعرّفة للبطولة على منصة أكس (تويتر سابقا) لقطات من القاء، قائلة بتعليق: "فوز جديد لهتان السيف!.. حققت المقاتلة السعودية هتان السيف انتصارًا جديدًا بعد انسحاب إيمان بركة في الجولة الثانية في نزال وزن الذرّة للسيدات الهواة ضمن منافسات".

وأضافت: "تمكنت هتان من تحقيق الانتصار الثاني لها خلال مسيرتها الاحترافية. تُعد السيف أول امرأة سعودية توقع عقدًا عالميًا مع PFL لرياضة الفنون القتالية المختلطة".