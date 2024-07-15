في ظهوره الأخير.. هكذا ودّع منتخب الأرجنتين لاعبه دي ماريا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- خاض اللاعب الأرجنتيني أنخيل دي ماريا مباراته الأخيرة مع منتخب بلاده، عندما شارك في مواجهة بين التانغو وكولومبيا، على أرض ملعب "هارد روك"، فجر الاثنين، في نهائي كوبا أمريكا 2024.

قبل صافرة البداية، قدم أطفال دي ماريا الكرة لحكم المباراة، رافائيل كلاوس، ثمّ قام والدهم بمعانقتهم.

وشارك أنخيل دي ماريا في المباراة حتّى الدقيقة 117 قبل أن يتم استبداله، وذرف اللاعب الدموع عند خروجه من المستطيل الأخضر، وسط تحية الجماهير.

وكان منتخب الأرجنتين قد فاز على منتخب كولومبيا بهدف دون رد، ليحقق لقب البطولة التي أقيمت على أراضي الولايات المتحدة الأمريكية.

وشارك دي ماريا رفاقه في الاحتفالات باللقب، في حين قام مدربه ليونيل سكالوني، بمعانقته بشكل حار.

خلال مراسم التتويج، استدعى ليونيل ميسي زميليه أنخيل دي ماريا ونيكولاس أوتامندي لحمل اللقب معًا.

ويمتلك دي ماريا، الذي قرر الاعتزال على الصعيد الدولي، 145 مباراة برصيده مع منتخب التانغو، سجّل خلالها 31 هدفًا وقدم 32 تمريرة حاسمة.

وحقق اللاعب، البالغ من العمر 36 عامًا، 4 ألقاب مع منتخب بلاده، منها: كأس العالم وكوبا أمريكا.