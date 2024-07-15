من بكاء إلى فرحة عارمة.. لقطات لميسي من نهائي كوبا أمريكا تثير تفاعلاً

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أثارت لقطات مصورة للاعب ليونيل ميسي من نهائي بطولة كوبا أمريكا 2024 بين منتخب الأرجنتين ومنتخب كولومبيا، تفاعلاً على منصة "إكس" (تويتر سابقاً).

ففي الدقيقة 65، عانى ميسي من الإصابة، إذ انزلق خلال ركضه خلف أحد لاعبي منتخب كولومبيا، ليسقط أرضاً ويشعر بالألم، مما أدى إلى استبداله بزميله نيكولاس غونزاليس.

ووجّهت الجماهير الأرجنتينية، المتواجدة في مدرجات ملعب "هارد روك"، التحية لليونيل ميسي عند خروجه من المستطيل الأخضر، في حين ظهر اللاعب وهو يرمي حذاءه قبل أن يذرف الدموع أثناء جلوسه على دكة البدلاء.

وكان منتخب "التانغو" قد أحرز هدفه الأول والوحيد في المباراة، التي ذهبت إلى شوطين إضافيين، عند الدقيقة 112، عن طريق اللاعب لاوتارو مارتينيز، لينتاب ميسي فرحة عارمة.

وعقب المباراة بفوز منتخب الأرجنتين بنتيجة 0/1، وتحقيقه لقب البطولة المقامة على أراضي الولايات المتحدة الأمريكية، احتفل ليونيل ميسي مع زملائه.

ويعد هذا اللقب الـ16 لمنتخب "التانغو"، كأكثر فريق تتويجاً بالبطولة، في حين حقق منتخب كولومبيا مركز الوصافة للمرة الثانية.