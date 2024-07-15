دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أجاب غاريث ساوثغيت، المدير الفني لمنتخب إنجلترا، على سؤال حول مستقبله مع "الأسود الثلاثة"، عقب خسارة لقب بطولة كأس الأمم الأوروبية (اليورو) 2024.

كان منتخب إنجلترا قد تعرض للهزيمة أمام منتخب إسبانيا في المباراة النهائية بهدفين لواحد، ليحل وصيفاً للبطولة التي أقيمت في ألمانيا.

بعد صافرة النهاية، سُئل ساوثغيت عمّا إذا كان سيستمر مع منتخب إنجلترا أم أنه سيقرر الرحيل.

وأجاب المدرب البالغ من العمر 53 عاماً، قائلاً: "لا أعتقد أن الوقت مناسب الآن لاتخاذ قرار كهذا، أحتاج إلى التحدث إلى الأشخاص المناسبين، ليس هذا في الوقت الحالي"، وفقاً لموقع "يورو سبورت".

وحول المباراة، قال: "أعتقد أننا لم نحتفظ بالكرة بشكل جيد بما فيه الكفاية أمام إسبانيا، خاصة عندما دافعنا، فهم يضغطون عليك، سيطروا على المباراة وهذا أرهقنا...أعتقد أنهم كانوا الفريق الأفضل في البطولة، واستحقوا الفوز في هذه المباراة".

كان غاريث ساوثغيت قد تولى تدريب منتخب بلاده في عام 2016، ويمتد عقده حتى ديسمبر/ كانون الأول 2024.

من جانبه، قال مهاجم منتخب إنجلترا، هاري كين، لهيئة الإذاعة البريطانية "BBC": "لقد كانت بطولة صعبة، وكان علينا أن نظهر قدراً كبيراً من المرونة، أنا شخصياً والفريق بأكمله أيضاً، لقد كانت رحلة شاقة، لقد بذلنا قصارى جهدنا للوصول إلى هنا".

وأضاف: "في نهاية المطاف سيتم الحكم علينا بناءً على هذه المباراة، أردنا أن نحقق اللقب من أجل أنفسنا ومن أجل الجماهير أيضاً، وكل من آمن بنا طوال الطريق، الوقت الحالي، إنه مجرد خيبة أمل كبيرة".