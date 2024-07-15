بكاء وعناق حار.. لحظات عاطفية بين نيكو ويليامز ووالدته بعد الفوز بلقب يورو 2024

رياضة
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بكاء وعناق حار.. لحظات عاطفية بين نيكو ويليامز ووالدته بعد الفوز بلقب يورو 2024
Credit: Justin Setterfield/Getty Images

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- حقق اللاعب الإسباني نيكو ويليامز برفقة منتخب بلاده لقب بطولة كأس الأمم الأوروبية (اليورو) 2024، التي أقيمت في ألمانيا.

وتغلّب منتخب إسبانيا على منتخب إنجلترا بهدفين لواحد في المباراة النهائية، ليحقق اللقب الرابع على مر تاريخه.

وكان نيكو ويليامز أحد المساهمين في فوز منتخب "الماتادور" بلقب اليورو، بعد أن ساهم في تسجيل 3 أهداف خلال البطولة، إذ أحرز هدفين وقدم تمريرة حاسمة واحدة.

وخلال احتفالات منتخب إسبانيا باللقب، توجّه نيكو ويليامز نحو والدته، التي تواجدت في مدرجات الملعب الأولمبي في برلين، وقام بمعانقتها، قبل أن يذرفا دموع الفرح.

وأظهرت لقطات مصورة أخرى نيكو ويليامز وهو يرقص فرحاً مع زميله في منتخب "الماتادور"، لامين يامال.

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