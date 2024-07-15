دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن اللاعب الألماني توماس مولر، الاثنين، اعتزاله اللعب على الصعيد الدولي، بعد أن قضى قرابة 14 عامًا مع منتخب بلاده.

ونشر مولر فيديو على يوتيوب، قال فيه: "عندما تمكنتُ من خوض أول مباراة دولية لي مع منتخبي قبل 14 عامًا، لم أكن لأحلم بهذا، انتصارات عظيمة وهزائم مريرة، والوقوف في وجه الأفضل، إلى جانب زملاء رائعين عشتُ معهم لحظات لا تُنسى".

وأضاف: "لقد كان شعوري بمشاعركم الدافئة على أرض الملعب سببًا في شعوري بالفخر الشديد باللعب لمنتخب بلادي، لقد احتفلنا معًا، وفي بعض الأحيان كنا نذرف الدموع معًا، أود أن أشكر جميع المشجعين وزملائي في المنتخب".

وتابع قائلا: "شكراً لكم على دعمكم على مدار السنوات الماضية، حافظوا على حماسكم للفريق قبل نهائيات كأس العالم 2026، هذا ما أفعله الآن كمشجع في المدرجات وليس كلاعب في الملعب، وداعًا".

ظهر توماس مولر مع منتخب ألمانيا للمرة الأولى في عام 2010، ومنذ ذلك الحين لعب 131 مباراة دولية، سجّل خلالها 45 هدفًا وقدم 41 تمريرة حاسمة، ليكون ثالث أكثر اللاعبين مشاركة مع "المانشافت".

برفقة منتخب بلاده، حقق اللاعب البالغ من العمر 34 عامًا لقب كأس العالم عام 2014 في البرازيل، والمركز الثالث في مونديال 2010 في جنوب إفريقيا.

وتعود آخر مشاركاته الدولية إلى بطولة كأس الأمم الأوروبية (اليورو)، التي احتضنتها بلاده مؤخرًا، وخرج مولر ورفاقه من الدور ربع النهائي بعد الخسارة من أمام منتخب إسبانيا.