دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن نادي فنربخشة توصله إلى اتفاقٍ مبدئي مع نادي أهلي جدة، يقضي بانتقال اللاعب الفرنسي آلان سان ماكسيمان إلى صفوف الفريق التركي على سبيل الإعارة، وفقًا لوكالة الأناضول التركية.

ونقلت الوكالة بيان نادي فنربخشة، الذي جاء فيه: "سيأتي لاعب كرة القدم الفرنسي آلان سان ماكسيمان، الذي توصل نادينا معه إلى اتفاق مبدئي مع ناديه الأهلي بشأن انتقاله على سبيل الإعارة، إلى إسطنبول مساء اليوم (الثلاثاء)، للخضوع لفحص طبي والمضي قدمًا في مفاوضات النقل".

وكان آلان ماكسيمان قد انضمّ لنادي أهلي جدة، الناشط في دوري "روشن" السعودي، في صيف 2023، قادمًا من نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي.

وشارك آلان سان ماكسيمان، البالغ من العمر 27 عامًا، مع نادي أهلي جدة في 31 مباراة بمختلف المسابقات، سجّل خلالها 4 أهداف وقدم 10 تمريرات حاسمة.

ووقع آلان ماكسيمان برفقة زملائه في نادي أهلي جدة في المركز الثالث على سلم ترتيب الدوري السعودي للمحترفين لموسم 2024/2023، برصيد 65 نقطة، خلف ناديي الهلال والنصر.