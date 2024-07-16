دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تفاعل مستخدمون لمنصة إكس (تويتر سابقًا) مع فيديو من حفل تقديم كيليان مبابي كلاعب جديد في نادي ريال مدريد الإسباني، الذي أقيم على أرض ملعب "سانتياغو برنابيو"، الثلاثاء.

أظهر الفيديو تقليد النجم الفرنسي لنظيره البرتغالي كريستيانو رونالدو، إذ قام مبابي بتقبيل شعار فريق "الميرنغي"، قبل أن يقول للحاضرين: "سأقول واحد، اثنان، ثلاثة، وسنقول جميعًا معًا: هلا مدريد، مثل عائلة كبيرة واحدة".

وكان رونالدو قد فعل ذلك خلال حفل تقديمه كلاعب في نادي ريال مدريد في الملعب ذاته، عام 2009.

ويعتبر كريستيانو رونالدو أحد أبرز اللاعبين على مر تاريخ فريق "الميرنغي"، إذ حقق معه عددًا من الإنجازات الفردية والجماعية، قبل أن يغادر أسواره عام 2018.

بينما سيرتبط مبابي، البالغ من العمر 25 عامًا، مع النادي الإسباني بعقدٍ يمتد حتى عام 2029.

وأعرب كيليان مبابي عن سعادته بعد الانضمام للنادي، قائلاً: "إنه يوم لا يصدق بالنسبة لي، لا يصدق، منذ أن كنت صبياً كان لدي حلم واحد فقط: اللعب هنا، والتواجد هنا، الآن يعني الكثير بالنسبة لي".

وأضاف: "لهذا السبب، أود أن أشكر كل مشجعي مدريد، لأنه منذ سنوات، منحوني الكثير من المودة والحب، وهذا يذهب مباشرة إلى قلبي، لذلك أود أن أشكر الجميع للسماح لي بالتواجد هنا اليوم".