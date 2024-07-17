رسميًا.. ريال مدريد يحسم مستقبل مودريتش مع النادي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن نادي ريال مدريد الإسباني تجديد عقد متوسط الميدان الكرواتي لوكا مودريتش، ليستمر في صفوف "الميرنغي" حتى 30 يونيو/ حزيران 2025.

وكان عقد مودريتش مع نادي ريال مدريد قد انتهى هذا الصيف، قبل أن يتوصل الطرفان لاتفاق يقضي باستمرار اللاعب لموسم آخر.

ونشر فريق "الميرنغي" عبر حسابه على منصات التواصل الاجتماعي صورة تجمع رئيس مجلس الإدارة، فلورنتينو بيريز، مع لوكا مودريتش، من مراسم تجديد العقد.

وكان متوسط الميدان الكرواتي (38 عامًا) قد انضم لنادي ريال مدريد في عام 2012، قبل أن يصبح أحد أبرز لاعبي الفريق.

شارك مودريتش في 534 مباراة بقميص فريق "الميرنغي"، بمختلف المسابقات، سجّل خلالها 39 هدفاً، وحقق عدداً من الإنجازات الفردية والجماعية، منها: جائزة الكرة الذهبية وألقاب الدوري الإسباني وكأس إسبانيا ودوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.