السعودية.. ماكسيمان يوجه رسالة مؤثرة للجماهير قبيل رحيله عن أهلي جدة

(CNN) -- وجّه اللاعب الفرنسي لنادي أهلي جدة السعودي، آلان سان ماكسيمان، رسالة وداع إلى جماهير فريقه بعد إعلان انتقاله على سبيل الإعارة لصفوف نادي فنربخشة التركي، الأربعاء.

وكتب سان ماكسيمان عبر صفحته في إنستغرام: "لم يكن الموسم الماضي سهلاً، لكننا نجحنا، وأنا سعيد لأننا تمكنا من تأمين المركز الثالث في الدوري. بشكل عام، لقد استمتعت بالتواجد مع زملائي المميزين في الفريق. حقا، لقد صنعت أخوة مدى الحياة في هذا الفريق! أنا ممتن حقاً لتجربتي ودعمكم الحار".

وأردف الجناح الفرنسي قائلا: "أتمنى لو كان بإمكاني أن أعطيكم أكثر في فترة التحضير للموسم القادم، أردت أن أقدم أكثر من ذلك بكثير، ولكن الموسم المقبل، ستُكتب قصتي في مكان آخر لأنني سأذهب على سبيل الإعارة إلى ناد آخر لمدة عام".

وختم ماكسيمان قائلا: "شكرًا لكم وأتمنى لكم الأفضل! إلى أن نلتقي مجددًا".

وكان أهلي جدة قد أعلن إعارة اللاعب لصفوف نادي فنربخشة التركي لمدة عام، وفقا لمنشور على صفحة النادي الرسمية على إكس، تويتر سابقًا.