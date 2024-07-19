سالم الدوسري يشعل تفاعلا بهدف مذهل مع الهلال في مباراة ودية

(CNN) – أثار هدف مميز للاعب نادي الهلال السعودي، سالم الدوسري، الجمعة، تفاعلا واسعا وذلك خلال مباراة ودية جمعت فريقه بناد نمساوي ضمن تحضيرات "الزعيم" للموسم المقبل.

وخاض الهلال مباراة ضد فريق فينير نيوستاد النمساوي وتقدم بالهدف الأول عن طريق الصربي أليكساندر ميتروفيتش قبل أن يُسجل خليفة الدوسري وعبدالله الحمدان الهدفين الثاني والثالث.

وعند الدقيقة 36 من عمر اللقاء سجل سالم الدوسري هدفا "رائعا" لفت انتباه الجماهير وأثار تفاعلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي.

وانتهت المواجهة بسداسية نظيفة لصالح الفريق السعودي الذي يسعى خلال الموسم المقبل للحفاظ على لقب الدوري المحلي والمنافسة على لقب دوري أبطال آسيا.