مدن بلجيكية ترفض استضافة مباراة لمنتخب بلادها مع إسرائيل.. ما السبب؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن الاتحاد البلجيكي لكرة القدم في بيان رسمي، السبت، أن مباراة منتخبه الوطني مع منتخب إسرائيل المقررة في 6 سبتمبر/ أيلول المقبل، ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري الأمم الأوروبية 2025/2024، ستُقام على أرض محايدة.

وأوضح البيان أن العاصمة البلجيكية، بروكسل قد أعلنت أن المباراة لن تُقام على أرضها وتحديداً في ملعب الملك بودوان، مما دفع الاتحاد البلجيكي إلى التواصل مع عمداء المدن الأخرى، والتي لديها ملاعب تفي بمعايير الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) لاحتضان المباراة، إلا أن هذه المدن لم تعطِ موافقتها على تنظيم المباراة لـ"أسباب أمنية".

ولفت البيان إلى أن الاتحاد البلجيكي قد تشاور مع نظيره الأوروبي، ليتقرر إقامة المباراة في مدينة دبرتسن المجرية على أرض ملعب "ناجيردي"، على أن يتم اتخاذ "كافة التدابير اللازمة لتنظيم المباراة بأمان تام".

وذكر البيان أن المباراة ستُقام بدون جمهور، وبالتالي لن يتم بيع أي تذاكر للجماهير.

وكان منتخب بلجيكا قد أنهى مؤخراً مشاركته في بطولة كأس الأمم الأوروبية (اليورو)، التي أُقيمت في ألمانيا، وقد وصل إلى دور الـ16 قبل أن يتعرض للهزيمة من منتخب فرنسا.