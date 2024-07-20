اختفاء لاعب مصري في نهر النيل بعد انقلاب قاربه

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن الاتحاد المصري للكانوي والكاياك عبر حساباته في منصات التواصل الاجتماعي انقلاب قارب لاعب نادي الكهرباء الرياضي، محمد عمرو مصطفى، أثناء التدريب في نهر النيل، السبت.

وقال الاتحاد في بيانه: "تمّ إبلاغنا من... سامح عبد العزيز، نائب المدير التنفيذي لنادي الكهرباء الرياضي، عن وقوع حادث انقلاب قارب كانوي باللاعب محمد عمرو مصطفى، مواليد 2007/1/28، لاعب نادي الكهرباء الرياضي ورقم قيده بالاتحاد 2179 وذلك أثناء التدريب بالنادي، وتحت إشراف الجهاز الفني بالنادي أمام النادي الكائن بشارع أبو الفدا بالزمالك، مما ترتب عليه فقدان اللاعب المذكور إلى الآن، وتمّ العثور على القارب والمجداف".

وأوضح الاتحاد أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجاري البحث عن اللاعب من قِبل السلطات المختصة.

وأشار الاتحاد في بيانه أنه يقوم بشكل دوري بالتعميم على جميع الهيئات التابعة له بكافة الأكواد الخاصة بالإجراءات الطبية والأمن والسلامة الخاصة بالتدريبات والمنافسات وسلامة اللاعبين، على أن يتم تطبيق تلك الأكواد بشكل مشدد تحت إشراف الهيئة وعلى مسؤوليتها.

وبيّن الاتحاد أنه سيصدر بيانات أخرى حول كافة التطورات والمستجدات.

فيما كشفت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية أن وزارة الشباب والرياضة أوفدت لجنة إلى النادي فور الإخطار بالحادث، من أجل "التحقيق ومعرفة جميع الملابسات والمستجدات عن الحادث".