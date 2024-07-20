السعودية.. حارس مرمى الهلال يتعرض لموقف"غير متوقع" خلال مباراة ودية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تعرض حارس مرمى الهلال السعودي، ياسين بونو، لموقف "غير متوقع"، خلال مباراة ودية جمعت ناديه مع فينير نيوستاد النمساوي، الجمعة، ضمن تحضيرات "الزعيم" للموسم المقبل 2025/2024.

ففي الدقيقة 40 من زمن المباراة، سدد لاعب المنافس الكرة من منطقة بعيدة نحو مرمى نادي الهلال، قبل أن يحاول بونو التصدي للكرة الّتي ذهبت فوق العارضة.

بعد محاولة التصدي للكرة، تمسك ياسين بونو بالعارضة لكنه فقد توازنه وسقط أرضاً على الفور.

وتغلّب "الزعيم" على نادي فينير نيوستاد بسداسية نظيفة، تناوب على تسجيلها ألكساندر ميتروفيتش وخليفة الدوسري وعبد الله الحمدان وسالم الدوسري ومحمد القحطاني (ثنائية).

وكان بونو، البالغ من العمر 33 عاما، حقق جائزة أفضل حارس مرمى في دوري "روشن" السعودي لموسم 2024/2023، بعد خروجه بشباك نظيفة في 15 مباراة.