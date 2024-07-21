بطريقة "استثنائية".. إنتر ميامي يكرم ميسي بمناسبة وصوله للقب الـ45

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- كرّم نادي إنتر ميامي الأمريكي لاعبه ليونيل ميسي، بعد فوزه مع منتخب الأرجنتين بلقب بطولة كوبا أمريكا 2024 ووصوله للقب الـ45، كأكثر اللاعبين تتويجاً بالبطولات.

وجاء تكريم نادي إنتر ميامي لنجم "التانغو" على هامش مواجهة الفريق لنظيره شيكاغو فاير، ليلة الأحد، ضمن منافسات الدوري الأمريكي لكرة القدم.

خلال التكريم، تمّ استعراض جميع الألقاب التي حققها ميسي مع مختلف الأندية التي لعب لها ومع منتخب بلاده، عن طريق عدد من الأطفال وعبر شاشة الملعب.

كما تمّ تقديم لوحة تذكارية لليونيل ميسي، تحمل عدد الألقاب التي ظفر بها طوال مسيرته الكروية، وسط تحية آلاف المشجعين المتواجدين في المدرجات.

وخلال خروجه من الميدان، شوهد ميسي وهو يعرج، إذ يعاني البالغ من العمر 37 عاماً من إصابة في أربطة كاحله الأيمن.