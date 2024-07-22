تفاعل مع لقطة تجمع البليهي وعمر السومة على هامش مباراة الهلال والعربي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تفاعل مستخدمون لمنصة إكس (تويتر سابقًا) مع لقطة مصورة تظهر لقاء علي البليهي، مدافع الهلال السعودي، مع عمر السومة، مهاجم العربي القطري، على هامش مواجهة ودية بين الفريقين، الاثنين.

قبل صافرة البداية وعند تواجد اللاعبين في ممر الملعب، صافح البليهي السومة وعانقه، قبل أن يتحدثان معًا، وبدت علامات السعادة على وجه الثنائي خلال اللقاء.

كما أظهرت لقطة أخرى عناق ياسين بونو، حارس مرمى فريق "الأزرق الهلالي"، لعمر السومة.

وكان السومة، البالغ من العمر 35 عامًا، قد مثّل نادي أهلي جدة السعودي لمواسم عدّة، وسبق له مواجهة نادي الهلال في مناسبات مختلفة، قبل أن ينتقل إلى نادي العربي.

وتغلّب علي البليهي ورفاقه على زملاء عمر السومة بهدفين دون رد، في إطار التحضير للموسم المقبل 2025/2024.