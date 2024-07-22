دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تجنب محمد الشيبي، لاعب بيراميدز، مصافحة لاعبي الأهلي، على هامش مباراة الفريقين، على أرض استاد 30 يونيو، الاثنين، ضمن منافسات الجولة الـ31 من الدوري المصري.

ووثقت عدسة الكاميرا عدم تواجد محمد الشيبي بجانب زملائه عند مصافحة لاعبي فريق "المارد الأحمر" قبل انطلاق صافرة البداية، إذ تواجد على خط الملعب.

على أعقاب ذلك، قال متابعون إن محمد الشيبي رغب بعدم مصافحة حسين الشحات، لاعب النادي الأهلي، بعد أزمتهما الأخيرة.

في وقت سابق، حدث خلاف بين محمد الشيبي وحسين الشحات بعد أن اعتدى الأخير عليه بالضرب، خلال مباراة بين الفريقين في يوليو/ تموز 2023.

حينها لجأ محمد الشيبي إلى المحاكم المدنية لرفع دعوى قضائية ضدّ حسين الشحات، مما أدى إلى صدور حكم بسجن لاعب فريق "المارد الأحمر" لمدة سنة مع إيقاف التنفيذ وفرض غرامة مالية، مع حرمانه من عضوية أي نادي رياضي لمدة 5 سنوات، قبل أن يتقدم حسين الشحات باستئناف على الحكم.

فيما فرض الاتحاد المصري لكرة القدم عقوبة الإيقاف على محمد الشيبي 6 مباريات وغرامة مالية، قبل أن يتم تعليق العقوبة من قِبل المحكمة الرياضية الدولية (كاس)، بعد تقدم لاعب بيراميدز بشكوى ضدّ الاتحاد المصري.