ماذا نعلم عن موسى ديابي القريب من الانضمام لاتحاد جدة السعودي؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- ذكرت تقارير صحفية أن موسى ديابي، لاعب نادي أستون فيلا الإنجليزي، اقترب من الانضمام إلى صفوف نادي اتحاد جدة السعودي، هذا الصيف.

وقال فابريزيو رومانو، الصحفي المختص في سوق الانتقالات، إن جميع الأطراف اتفقت على الصفقة، مقابل رسوم مالية تبلغ مايزيد عن 55 مليون يورو (60 مليون دولار).

من يكون موسى ديابي؟

يبلغ من العمر 25 عامًا، ومن الطول 1.70 m، ينشط في مركز الجناح داخل المستطيل الأخضر، وتبلغ قيمته السوقية 55 مليون يورو (60 مليون دولار)، وفقاً لموقع "ترانسفير ماركت".

لعب لأندية باريس سان جيرمان الفرنسي وكروتوني الإيطالي وباير ليفركوزن الألماني وأستون فيلا الإنجليزي.

شارك في 293 مباراة مع مختلف الأندية التي لعب لها، وسجّل 70 هدفًا وصنع مثلها، وحقق لقبي الدوري الفرنسي وكأس السوبر الفرنسي.

على الصعيد الدولي، مثّل منتخب فرنسا في 11 مباراة دولية، قدم خلالها تمريرة حاسمة واحدة.