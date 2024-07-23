أول تعليق من عبدالرزاق حمدالله بعد رحيله عن اتحاد جدة السعودي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- حرص المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله على توجيه رسالة وداع لنادي اتحاد جدة السعودي، بعد رحيله عن صفوف "النمور" والانتقال لنادي الشباب.

قال حمدالله عبر حسابه على منصة إكس (تويتر سابقًا)، الثلاثاء: "قصتي معكم لم تكن كأي قصة، كانت كلها تحديات ومغامرات ونجاحات، قصة يملؤها الكثير من الحب والعشق والاحترام".

وأضاف: "غادرت النادي الآن، وستبقى الذكريات الجميلة التي عشتها في قلبي، ولا يسعني إلا أن أشكر جميع من كانوا في الإدارة بقيادة أخي وحبيبي أنمار الحائلي (الرئيس السابق لنادي اتحاد جدة) وصديقي العزيز أحمد الكعكي، وأشكر كل العاملين في النادي واحدًا تلو الآخر، وشكر خاص لإخواني اللاعبين وأتمنى لهم حظًا سعيدًا".

وتابع: "وشكري الكبير سيكون موجه للجمهور الفخم الذي كان سندًا وعشت معكم لحظات لن تنسى، وستظل في ذاكرتي ما حييت".

ورحل عبدالرزاق حمدالله عن صفوف فريق "النمور"بعد أن قضى معه قرابة عامين ونصف، وحقق معه لقبي الدوري السعودي للمحترفين وكأس السوبر السعودي.

وفي الموسم الماضي 2024/2023، لعب مع نادي اتحاد جدة 38 مباراة بمختلف المسابقات، سجل خلالها 29 هدفا وقدم 4 تمريرات حاسمة.