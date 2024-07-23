دي بروين إلى السعودية؟ غوارديولا يكشف مستقبل اللاعب البلجيكي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قال بيب غوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، إن متوسط الميدان البلجيكي كيفين دي بروين لن يغادر صفوف الفريق للعب في الدوري السعودي للمحترفين، هذا الصيف.

في مؤتمر صحفي على هامش الجولة التحضيرية لنادي مانشستر سيتي في الولايات المتحدة الأمريكية، سُئل غوارديولا عن صحة تقارير صحفية بشأن رحيل دي بروين وقدومه إلى السعودية.

أجاب بيب غوارديولا، قائلاً: "لا، لن يرحل"، مضيفاً: "إذا غادر شخص ما، فسوف نتحدث عن ذلك، وبالطبع حتى اليوم الأخير من نافذة الانتقالات لدينا فرص، لا أستبعد لاعبين جدد كخيار، لكن أعتقد أن هناك فرصة بنسبة 85، 90، 95% أن يكون لدينا نفس التشكيلة".

وحول النصيحة التي يقدمه للاعب البلجيكي الذي يفكر في خطوته التالية، قال: "عليك أن تتبع قلبك، وأن تذهب إلى المكان الذي تشعر أنه صحيح، وتشعر فيه عائلتك بالسعادة أيضاً".

في يونيو/ حزيران الماضي، لم يستبعد كيفين دي بروين إمكانية مغادرة فريقه والانتقال لدوري "روشن" السعودي.

قال اللاعب الذي ينتهي عقده مع نادي مانشستر سيتي في ختام منافسات الموسم المقبل: "في عمري، عليك أن تكون منفتحًا على كلّ شيء، أنت تتحدث عن مبالغ لا تصدق من المال فيما قد يكون نهاية مسيرتي، في بعض الأحيان عليك أن تفكر في ذلك".

وأكمل: "بالنسبة لزوجتي، لا تمانع بخوض مغامرة غريبة، وهذه أيضًا محادثات نجريها بشكل متزايد معًا، لا يزال أمامي عام واحد في عقدي، لذا يجب أن أفكر فيما يمكن أن يحدث".

وأوضح دي بروين: "يبلغ ابني الأكبر الآن ثماني سنوات ولا يعرف شيئًا سوى إنجلترا، ويسأل أيضًا متى سألعب مع السيتي، وبمجرد أن تأتي اللحظة، سيتعيّن علينا التعامل مع الأمر بطريقة معينة".

وأردف: "إذا لعبتُ هناك (في السعودية) لمدة عامين، فسوف أكون قادرًا على كسب مبلغ لا يصدق من المال، قبل ذلك، كان عليّ أن ألعب كرة القدم لمدة 15 عامًا وربما لا أصل إلى هذا المبلغ بعد".

وأتمّ متوسط الميدان البلجيكي: "ثمّ عليك أن تفكر فيما يمكن أن يعنيه ذلك بالنسبة لك في مرحلة لاحقة من عمرك، لكن في الوقت الحالي، لم يكن عليّ أن أفكر في هذا الأمر بعد".