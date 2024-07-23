دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تواجد النجم المصري محمد صلاح ضمن بعثة نادي ليفربول الإنجليزي المتوجهة إلى أراضي الولايات المتحدة الأمريكية، لخوض جولة تحضيرية للموسم المقبل 2025/2024.

ونشر فريق "الريدز" على منصة إكس (تويتر سابقًا) لقطات مصورة لصلاح على متن الطائرة.

وأظهرت اللقطات ارتداء محمد صلاح تيشيرت خاص بالفريق، إضافة إلى قبعة ونظارة وقلادة، وبدت علامات السعادة على وجه اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا.

ضمن الجولة التحضيرية، يخوض صلاح ورفاقه عددًا من المباريات الودية، أمام أندية ريال بيتيس الإسباني وأرسنال ومانشستر يونايتد الإنجليزيين.

وفي موسم 2024/2023، شارك النجم المصري في 44 مباراة بمختلف المسابقات، سجّل خلالها 25 هدفًا وقدم 14 تمريرة حاسمة.