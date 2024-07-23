دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- لم يكن مصطفى فتحي، لاعب بيراميدز، راضيا على قرار استبداله، خلال مباراة فريقه مع الأهلي، التي أقيمت على أرض استاد 30 يونيو، الاثنين، ضمن مباريات الأسبوع الـ31 من الدوري المصري.

ففي الدقيقة 62، قرر مدرب بيراميدز، كرونوسلاف يورشيتش، إخراج فتحي من المستطيل الأخضر ودخول زميله محمود عبد الحفيظ بدلا عنه.

على أثر ذلك، انتاب مصطفى فتحي الغضب، ورفض مصافحة مدربه عند الخروج من الملعب.

وكان بيراميدز خسر من مضيفه الأهلي بهدف دون مقابل، عن طريق وسام أبو علي عند الدقيقة 28.

ووصل الأهلي للنقطة 66 على سلم ترتيب أندية المسابقة هذا الموسم 2024/2023، بفارق نقطتين عن المتصدر، بيراميدز.