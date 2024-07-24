بعد تقارير تربطه باتحاد جدة.. ماذا قال غوارديولا عن مستقبل إيدرسون؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قال بيب غوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، إنه يرغب باستمرار حارس المرمى البرازيلي إيدرسون في صفوف الفريق.

كانت تقارير صحفية قد ذكرت أن إيدرسون قد أبدى موافقته على اللعب في الدوري السعودي للمحترفين في الموسم المقبل 2025/2024.

وأوضح فابريزيو رومانو، الصحفي المختص في سوق الانتقالات، أن نادي اتحاد جدة يريد الظفر بخدمات إيدرسون، لكنه لم يتفق مع نظيره مانشستر سيتي حول رسوم الصفقة إلى الآن، مُشيراً إلى أن النادي الإنجليزي يريد ما يزيد عن 50 مليون يورو (55 مليون دولار).

وتحدّث غوارديولا عن مستقبل إيدرسون (30 عاماً) عقب مباراة ودية جمعت نادي مانشستر سيتي مع منافسه سلتيك، في إطار تحضيرات الفريقين للموسم القادم.

قال المدرب الإسباني لوسائل الإعلام: "لا أعلم، الآن عليه أن يرى خيارات أخرى، بالطبع أود أن يبقى، لكن الأمر يعتمد على الأندية (التي ترغب بضمه)، لا أعرف الوضع، لم يكن هناك أي اتصال في الأيام الأخيرة...سنرى ما سيحدث".

وأضاف: "إنه حارس الفريق الذي حقق نجاحاً لا يصدق خلال السنوات السبع أو الثماني الماضية، لدينا 3 حراس رائعين، وخاصة الاثنين اللذين يلعبان بانتظام، إنه مركز مهم حقاً في الفريق، لدينا مجموعة جيدة من الحرّاس".

وتابع قائلاً: "سنرى حتى اليوم الأخير من سوق الانتقالات متى يمكن أن يحدث أي شيء، ليس فقط مع إيدرسون، ولكن مع العديد من اللاعبين".