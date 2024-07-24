ميسي يعلق على "سيناريو" خسارة الأرجنتين من المغرب

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- علّق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي على خسارة منتخب بلاده تحت 23 عامًا من نظيره المغربي بهدفين لواحد، الأربعاء، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات في مسابقة كرة القدم للرجال في أولمبياد باريس 2024.

كانت المباراة قد شهدت واقعة غريبة، إذ تم استئنافها بعد توقفها لقرابة ساعتين من الزمن.

كانت نتيجة المباراة تشير لتقدم منتخب "أسود الأطلس" على منتخب "التانغو" بهدفين لواحد، قبل أن ينجح الأرجنتينيون في إحراز هدف التعادل في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع 105+.

عقب الهدف، خرج اللاعبون وطاقم الحكام من أرض الملعب، وسط بعض من أعمال الشغب من الجماهير المتواجدة في مدرجات استاد "جوفروا غيشار".

وقد أعلن حساب منتخب المغرب الرسمي على منصات التواصل الاجتماعي عن نهاية المباراة بالتعادل 2/2.

لكن المفاجأة الكبرى، كانت بإعلان أن المباراة لم تنتهِ بعد، ليتم استئنافها لمدة 3 دقائق، وحينها ألغى الحكم السويدي جيين نايبرغ هدف الأرجنتين الثاني بداعي التسلل بعد العودة لتقنية الـ "VAR"، ليفوز منتخب "أسود الأطلس" 1/2.

ونشر ميسي على خاصية "ستوري" عبر منصة إنستغرام، عقب المباراة: "لا يصدق"، وأرفق "الستوري" برمز تعبيري، في إشارة إلى استغرابه من سيناريو خسارة المنتخب.