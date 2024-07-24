"الوقت القاتل" يحرم المغرب من فوز تاريخي على الأرجنتين في أولمبياد باريس

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تعادل منتخب المغرب مع منتخب الأرجنتين بهدفين لمثلهما، في مباراة أقيمت على أرض ملعب "جوفروا غيشار" ، الأربعاء، في الجولة الأولى من دور المجموعات ضمن مسابقة كرة القدم للرجال في أولمبياد باريس 2024.

وكان منتخب "أسود الأطلس" تحت 23 عاماً قد سجّل هدفه الأول من جملة تكتيكية، إذ تناقل لاعبوه الكرة ببراعة قبل أن يضعها سفيان رحيمي في المرمى في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الأول 45+.

وأضاف سفيان رحيمي الهدف الثاني لمنتخب بلاده من علامة الجزاء، عند الدقيقة 51، قبل أن يسجّل جوليانو سيميوني الهدف الأول لمنتخب "التانغو" في الدقيقة 68 من تسديدة داخل الصندوق، وكريستيان ميدينا الهدف الثاني في الوقت القاتل 115+ من كرة رأسية.

رغم إهدار الفوز، إلا أن أداء منتخب المغرب قد نال الإشادة والإطراء من مستخدمي منصة "إكس" (تويتر سابقاً).

وأثنى بعضهم على الهدف الأول لمنتخب "الأسود الأطلس"، إذ وصفوه بالهدف "العالمي".