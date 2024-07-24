لاعب المغرب يثير تفاعلا بلقطة مع طفل طلب التصوير مع جوليان ألفاريز

(CNN)-- تفاعل مستخدمون لمنصة إكس، تويتر سابقًا، مع طلب لاعب منتخب المغرب، بلال الخنوس، من مهاجم منتخب الأرجنتين، جوليان ألفاريز، التقاط صورة مع طفل اقتحم الملعب لالتقاط صورة مع مهاجم مانشستر سيتي.

وظهر الخنوس وهو يطلب من ألفاريز التقاط صورة مع الطفل الذي اقتحم أرضية الملعب بينما كان رجال الأمن يحاولون إخراجه.

ونالت اللقطة استحسانا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي وعبر العديد من مستخدمي موقع إكس عن إعجابهم بما قام به اللاعب المغربي.

وانتهت المباراة، التي جاءت بمستهل مشوار المنتخبين في أولمبياد باريس 2024، بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما.

وحقق المغرب انتصارا تاريخيا على الأرجنتين إثر استكمال المباراة التي أوقفت لمدة ساعة تقريبا بسبب دخول الجماهير إلى أرضية الملعب، وإلغاء هدف التعادل للأرجنتين بداعي التسلل بعد الرجوع إلى تقنية الـVAR لتنتهي المواجهة بهدفين مقابل هدف وحيد لمنتخب المغرب.