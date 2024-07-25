السعودية.. أول تعليق من موسى ديابي بعد انضمامه لاتحاد جدة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن نادي اتحاد جدة السعودي، الأربعاء، ضم اللاعب الفرنسي موسى ديابي إلى صفوفه، قادما من نادي أستون فيلا الإنجليزي.

ونشر فريق "النمور" عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا) فيديو يحمل الإعلان عن الظفر بخدمات اللاعب البالغ من العمر 25 عاما، وعلق قائلا: "الرحلة MD1927، في طريقها إلى الوجهة النهائية - على متنها نمر جديد".

ونشر نادي اتحاد جدة فيديو آخر، قال فيه موسى ديابي: "أهلا جماهير الاتحاد، أعلم أنكم انتظرتم لوقت طويل من أجلي، الآن أنا هنا، لقد اخترت الطريق الأفضل والجمهور الأفضل".

وينشط موسى ديابي في مركز الجناح داخل المستطيل الأخضر، وتبلغ قيمته السوقية 55 مليون يورو (60 مليون دولار)، وفقا لموقع "ترانسفير ماركت".

ولعب لأندية باريس سان جيرمان الفرنسي وكروتوني الإيطالي وباير ليفركوزن الألماني وأستون فيلا الإنجليزي.

وشارك في 293 مباراة مع مختلف الأندية التي لعب لها، وسجل 70 هدفا وصنع مثلها، وحقق لقبي الدوري الفرنسي وكأس السوبر الفرنسي.

وعلى الصعيد الدولي، مثل منتخب فرنسا في 11 مباراة دولية، قدم خلالها تمريرة حاسمة واحدة.