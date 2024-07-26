افتتاح أولمبياد باريس.. لقطة لأمير قطر أثناء تساقط المطر تثير تفاعلا

(CNN) – أثارت لقطة لأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وهو يحتمي من الأمطار خلال حضوره حفل افتتاح أولمبياد باريس تفاعلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي.

وتداول مستخدمون لمنصة "إكس"، تويتر سابقا، صورة لأمير قطر بينما كان يحتمي من الأمطار مستخدما غطاء المطر الذي عادة ما يُستخدم عند سقوط المطر.

Credit: ODD ANDERSEN/AFP via Getty Images)

وكان قد وجه الشيخ تميم بن حمد تحية حارة للبعثة القطرية أثناء عبورها نهر السين في حفل افتتاح الألعاب الأولمبية الصيفية، ولوّح لأفراد البعثة بالعلم القطري.

وأعلن الديوان الأميري في وقت سابق أن أمير البلاد سافر إلى باريس لحضور حفل افتتاح الأولمبياد.