مصر: جمهور الزمالك يفاجئ محمد الشيبي بهذا التصرف.. واللاعب يرد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- فاجأ جمهور نادي الزمالك محمد الشيبي، لاعب نادي بيراميدز، على هامش مباراة جمعت الفريقين على أرض استاد القاهرة الدولي، الجمعة، ضمن منافسات الجولة الـ18 من الدوري المصري.

وكان مشجعو فريق "الفارس الأبيض" قد وجّهوا التحية لمحمد الشيبي، إذ حرصوا على دعمهم ومساندتهم بعد أزمته الأخيرة، في حين شوهد اللاعب وهو يرد التحية لهم.

ولم يتمكن محمد الشيبي من المشاركة في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، بسبب تعرضه لعقوبة الإيقاف على أثر تلقيه بطاقة حمراء خلال مباراة بين نادي بيراميدز ونظيره الأهلي، الاثنين الماضي.

ويعد محمد الشيبي من اللاعببن الذين أثاروا جدلاً في الأوساط الإعلامية المصرية في الآونة الأخيرة، بعد خلافه مع حسين الشحات، لاعب فريق "المارد الأحمر"، عقب قيام الأخير بضربه خلال مباراة عام 2023.

ولجأ محمد الشيبي للمحاكم المدنية مما أدى إلى إلحاق العقوبة بحسين الشحات، قبل أن يعاقب لاعب نادي بيراميدز من قِبل الاتحاد المصري بسبب لجوئه للمحاكم المدنية.

وحرص محمد الشيبي على شكر جماهير نادي الزمالك، إذ قال عبر خاصية "ستوري" في منصة إنستغرام، السبت: "شكراً جزيلاً لكل جماهير الزمالك على حسن الاستقبال، وعلى أخلاقهم العالية".

وأضاف: "شكراً لكل الجماهير المغربية والمصرية التي تتكلم بالحق، وكل شخص ساندني في الفترة الأخيرة، التي كانت مليئة بالكذب والظلم والافتراء الجماهيري والإعلامي وغياب العدل في أحكام الكرة".

وتابع قائلاً: "شكراً لكل شخص يندد ضد سب الأم والوالدين بصفة عامة، دائماً وأبداً لن أنحني ولن نركع إلا لله سبحانه وتعالى".