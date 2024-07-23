(CNN) – أثار تدخل عنيف من اللاعب المغربي لنادي بيراميدز، محمد الشيبي، على نظيره لاعب الأهلي، حسين الشحات، في مباراة الفريقين الإثنين، غضبا واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي، في حلقة جديدة من مسلسل الخلاف بينهما.

وعند الدقيقة 80 من عمر المباراة وبينما كان الشحات يستلم الكرة على الجهة اليمنى لفريقه تدخل الشيبي بشكل عنيف على الشحات ما أدى إلى طرده بعد الرجوع إلى تقنية الـ"VAR".

وأشعل هذا التدخل مشاحنة بين لاعبي الفريقين إذ كان الشحات ينوي الاشتباك مع اللاعب المغربي لكن تدخل اللاعب الفلسطيني للنادي الأهلي وسام أبو علي ومنعه للشحات من القيام والوصول لمنافسه حال دون ذلك.

ووجه الشحات عبر صفحته على "إنستغرام" الشكر لأبو علي قائلا: "شكرا أخويا... شكرا إخواتي الرجالة"، مع صورة حماية أبو علي له من الوصول للشيبي.

أما اللاعب المغربي، فكتب على خاصية "ستوري" على "إنستغرام" أيضا: "في استاد القاهرة الدولي وفي ملعب الدفاع الجوي ظهرت الأخلاق والقيم"، مع فيديو شتم بعض الجماهير لوالدته.

وكتب الشيبي في "ستوري" أخرى: "والدتي أشرف من أي كان كيفما كان... ولم أتعود في حياتي على طأطأة الرأس أمام أي كان".

وتُعتبر هذه حلقة جديدة في خلاف الشيبي والشحات وذلك بعد أن لجأ الشيبي للمحاكم المدنية، لرفع دعوى قضائية ضدّ الشحات، بعد أن اعتدى عليه بالضرب خلال مواجهة النادي الأهلي ونظيره بيراميدز ضمن منافسات الدوري المصري، في يوليو/ تمّوز 2023.

وحكم القضاء، في يونيو/حزيران الماضي، بالحبس لمدة عامين مع وقف التنفيذ على الشحات وحرمانه من عضوية أي هيئات رياضية لمدة 5 أعوام وتغريمه بـ100 ألف جنيه مصري.

وتجنب اللاعب المغربي مصافحة لاعب الأهلي قبل بداية المباراة في إطار الخلاف ذاته.

وأثار تدخل الشيبي على الشحات ردود فعل غاضبة في الأوساط الرياضية المصرية إذ رأى بعض الإعلاميين ومستخدمي منصة "إكس" أن التدخل كان يمكن أن يُنهي مسيرة لاعب الأهلي الكروية.