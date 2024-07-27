دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، السبت، عن عدد من العقوبات بحق منتخب كندا، بعد واقعة التجسس على تدريبات منتخب نيوزيلندا بطائرة مسيّرة، قبل أيام من لقاء المنتخبين في مسابقة كرة القدم للسيدات في أولمبياد باريس 2024.

وقرر فيفا خصم 6 نقاط من منتخب كندا للسيدات وفرض غرامة مالية قدرها 200000 فرنك سويسري (حوالي 225 ألف دولار) إضافة إلى إيقاف مدربة المنتخب، بيف بريستمان، وجوزيف لومباردي (محلل الأداء) وياسمين ماندر (مساعدة المدرب)، لعام واحد.

وفي وقت سابق، تقدمت اللجنة الأولمبية النيوزيلندية بشكوى بشأن تسجيل تدريبات منتخبها الوطني للسيدات بواسطة طائرة بدون طيار من قِبل منتخب كندا.

وحينها أعربت اللجنة الأولمبية الكندية عن اعتذارها، إذ قالت في بيان: "نؤيد اللعب النظيف ونحن نشعر بالصدمة وخيبة الأمل، نقدم اعتذاراتنا الصادقة لكرة القدم النيوزيلندية، ولجميع المتأثرين، وللجنة الأولمبية النيوزيلندية".

كما أعربت مدربة منتخب كندا، بيف بريستمان، عن اعتذارها لمنتخب نيوزيلندا، وأعلنت غيابها عن المباراة، لضمان "شعور الجميع بأن الروح الرياضية في هذه اللعبة موجودة".

وكان منتخب كندا قد تغلّب على منتخب نيوزيلندا بهدفين لواحد، الخميس، وعقب المباراة تم الكشف عن إقالة المدربة بيف بريستمان من منصبها بسبب الواقعة ذاتها.