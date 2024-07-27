دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- فقد الإيطالي جيانماركو تامبيري، لاعب القفز العالي، خاتم زواجه خلال حفل افتتاح أولمبياد باريس 2024 في نهر السين، الجمعة، نتيجة الظروف الجوية السيئة.

وكان جيانماركو تامبيري قد رفع العلم الإيطالي بجانب أريانا إيريجو، المُبارِزة الإيطالية، في حفل الافتتاح، قبل أن ينزلق الخاتم من يده ويسقط في نهر السين.

ونقل موقع "يورو سبورت" تعليقات أعضاء الفريق الأولمبي الإيطالي حول هذا الحادث، إذ قالوا لمواطنهم جيانماركو تامبيري: "الآن، ماذا ستقول لزوجتك؟".

وكان بعض أعضاء الفريق عرض تصوير مقطع فيديو وإرساله لزوجة جيانماركو تامبيري لتأكيد حادث سقوط الخاتم.

وقال جيانماركو تامبيري عقب الحفل: "كان الأمر رائعاً بشكل لا يصدق، ثم كانت النهاية جميلة مع برج إيفل والحلقات الخمس، يا له من فريق، هناك حماس فريد تُحسد عليه جميع القوارب الأخرى".

فيما قال عبر حسابه على منصة إنستغرام: "أتمنى أن تكون دورة ألعاب أولمبية لا تنسى لبلدنا الرائع، حظ سعيد لجميع الرياضيين في هذا الفريق...".

وكان جيانماركو تامبيري قد تقاسم الميدالية الذهبية في القفز العالي مع القطري معتز برشم، في أولمبياد طوكيو 2020، ويبدأ الإيطالي رحلة الدفاع عن إنجازه في الأولمبياد الحالي في 7 أغسطس/ آب المقبل.