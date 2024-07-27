5 لقطات مثيرة في حفل افتتاح أولمبياد باريس 2024

(CNN)-- حفل افتتاح لا مثيل أعلن انطلاق نسخة 2024 من الألعاب الأولمبية رسميًا في العاصمة الفرنسية، باريس، ليلة الجمعة، وكان حفلًا سيعيش في الأسطورة الأولمبية - رغم أنه ربما ليس بالطريقة التي كان منظمو باريس 2024 يأملون فيها، وفيما يلي نستعرض لكم 5 لقطات كانت من بين الأبرز في المراسم:

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باريس تتباهى:

لم تكن هذه هي الليلة التي كان منظمو باريس 2024 يأملون فيها، لكن الفرصة لعرض مدينة النور وثقافتها وشعبها تم استغلالها بشكل جيد، الجمعة، إذ سمحت القوارب العائمة على نهر السين بمشاهد باريسية مذهلة أثناء مرورها بالمعالم التاريخية في رحلتها إلى نهاية موكب الأمم في تروكاديرو، مع وجود برج إيفل المزين بالحلقات الأولمبية كخلفية وإضاءة المعلم الشهير بكل مجده وبمثابة منارة حقيقية لما كان يمكن أن يكون ليلة كئيبة.

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حاول المطر سرقة العرض

أرسل المطر تحذيرًا، صباح الجمعة، وهدد خلال فترة طويلة من بعد ظهر الجمعة، لكن سماء باريس الرمادية انفتحت أخيرًا بعد حوالي 30 دقيقة من العرض الذي استمر ثلاث ساعات ونصف الساعة، مما أدى إلى حفل الافتتاح الأكثر غمرًا في تاريخ الألعاب الأولمبية الحديثة.

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سيلين ديون تعود بطريقة مذهلة

بعد عرض ضوئي مذهل على برج إيفل، عادت إحدى المغنيات الأكثر شهرة في العقود العديدة الماضية أخيرًا إلى الأداء بعد أربع سنوات، إذ تعاني سيلين ديون من متلازمة التصلب، وهي حالة عصبية نادرة تسبب تشنجات وتصلب العضلات وزيادة الحساسية للمنبهات، مثل الصوت والأضواء. ويقول الخبراء إن هذه التشنجات يمكن أن تكون قوية بما يكفي لكسر العظام، وأي سقوط يمكن أن يؤدي إلى إصابة خطيرة.

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حفلة باريسية ليلة الجمعة

لخصت استراحة الرقص الطويلة في منتصف العرض الأجواء التي سادت معظم أجزاء العرض: لقد كان وقت الاحتفال في العاصمة الفرنسية، الكثير من موسيقى التكنو واليوروبوب مصحوبة براقصين ملونين يرتدون جميع أنواع الأزياء الحماسية - بما في ذلك مغنية واحدة مطلية بالكامل باللون الأزرق وهي تغني على سرير من الزهور - جذبت الأنظار في جميع أنحاء العالم بينما كان الفرنسيون يستعرضون مشهدهم الاحتفالي.

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أكثر إضاءة "مرجل" روعة

وعدت ألعاب 2024 بحفل افتتاح لا مثيل له وقد تحقق ذلك، بما في ذلك إضاءة المرجل المذهلة، إذ حمل الشعلة عشرات من الرياضيين الفرنسيين وغيرهم من الرياضيين الأولمبيين المشهورين في الوقت الحاضر والسابقين - بما في ذلك زين الدين زيدان، ورافائيل نادال (الذي حمل الشعلة على متن قارب أسفل نهر السين)، وسيرينا ويليامز (التي ركبت بجانب نادال)، وكارل لويس و توني باركر.