الأحد ،

نشر الأحد ، 28 يوليو / تموز 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- وصلت مسابقة كرة القدم للرجال في أولمبياد باريس 2024 للجولة الثالثة من دور المجموعات، على أن يتأهل 8 منتخبات لربع النهائي في حين يغادر المسابقة 8 منتخبات أخرى.

إليك جدول مباريات الجولة الختامية من الدور الأول، وستقام جميعها في 30 يوليو/ تموز الجاري:

إسبانيا ضدّ مصر.

جمهورية الدومينيكان ضدّ أوزبكستان.

المغرب ضدّ العراق.

الأرجنتين ضدّ أوكرانيا.

الولايات المتحدة الأمريكية ضدّ غينيا.

فرنسا ضدّ نيوزيلندا.

الباراغواي ضدّ مالي.

اليابان ضدّ إسرائيل.

ونستعرض فيما يلي جدول ترتيب المجموعات:

المجموعة الأولى: فرنسا (6 نقاط، 4+)، الولايات المتحدة الأمريكية (3 نقاط، 0)، نيوزيلندا (3 نقاط، 2-)، غينيا (0 نقاط، 2-).

المجموعة الثانية: الأرجنتين (3 نقاط، 1+)، المغرب (3 نقاط، 0)، أوكرانيا (3 نقاط، 0)، العراق (3 نقاط، 1-).

المجموعة الثالثة: إسبانيا (6 نقاط، 3+)، مصر (4 نقاط، 1+)، جمهورية الدومينيكان (نقطة واحدة، 2-)، أوزبكستان (0 نقاط، 2-).

المجموعة الرابعة: اليابان (6 نقاط، 6)، الباراغواي (3 نقاط، 3-)، مالي (نقطة واحدة، 1-)، إسرائيل (نقطة واحدة، 2-).

ومن المقرر أن تنطلق مباريات دور الثمانية في 2 أغسطس/ آب المقبل.