دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أجرت اللجنة الأولمبية المصرية تحقيقاً بواقعة استبعاد لاعبة الملاكمة، يمنى عياد، من الألعاب الأولمبية الصيفية 2024 في فرنسا، بسبب زيادة وزنها 700 غرام عن وزنها الرسمي 54 كيلوغراما.

وكان الاتحاد المصري للملاكمة قد أوضح أن اللاعبة البالغة من العمر 19 عاماً قد خضعت للميزان قبل المنافسات بساعات، وتمّ خضوعها للوزن مرة أخرى قبل المباراة، ليتم اكتشاف زيادة وزنها 700 غرام، قبل أن يتم استبعادها من الأولمبياد.

وكشفت اللجنة الأولمبية المصرية في بيان، الأحد، عن التقرير الطبي حول زيادة وزن اللاعبة، وجاء فيه: "عانت اللاعبة عند وصولها إلى باريس من زيادة في الوزن ناتجة عن ظروف وملابسات يوم السفر والطيران، ثمّ استطاعت تحقيق الوزن الخاص بعد اتباعها برنامجا خاصا في الأيام السابقة للمنافسة وبعد وصولها إلى باريس".

وأضاف: "فُوجئت اللاعبة بتغيرات فسيولوجية وهرمونية مفهومة لكل السيدات والآنسات والأطباء، ونتحفظ على ذكر التفاصيل طبقا لأعرافنا وتقاليدنا المصرية، وحفاظا على حقوق ونفسية اللاعبة".

وتابع: "وهناك تقرير تفصيل من اللجنة الطبية يؤكد على عدم توجيه أي مسؤولية إلى اللاعبة والجهاز الفني والإداري".

وحققت يمنى عياد الميدالية البرونزية فى دورة ألعاب البحر المتوسط 2022، والميدالية الذهبية والحصول على كأس إفريقيا بجنوب إفريقيا 2024، إضافة إلى حصولها على الحزام الذهبي فى بطولة الحزام الذهبي في رومانيا 2024، والميدالية الفضية فى الدورة التأهيلية، لتكون أول ملاكمة مصرية تتأهل إلى أولمبياد باريس 2024.