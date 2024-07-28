دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أثار علاء مبارك نجل الرئيس المصري الأسبق، محمد حسني مبارك تفاعلا، الأحد، بهجومه على المشاهد والمناظر التي تابعها المشاهدون خلال حفل افتتاح أولمبياد باريس عام 2024.

وقال علاء مبارك في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا: "مشاهد ومناظر مقززة شاهدناها في حفل افتتاح أولمبياد باريس بالأمس".

وأضاف علاء مبارك: "إن كانت تدل على شيء، فهي تدل على ما وصل إليه الغرب من تدهور في القيم الدينية والأخلاقية".

وأوضح نجل الرئيس المصري الراحل: "والغريب أن باريس (المنظمين) لحفل الافتتاح تقدموا باعتذار للمسيحيين الغاضبين عن المشهد المبتذل في حفل الافتتاح عن اللوحة التي تُسيء للعشاء الأخير للسيد المسيح وتلاميذه، ولم يخرجوا يتحدثوا على أنها حرية تعبير، وأن حرية التعبير هي من حقوق الإنسان، كما سمعنا منهم من قبل ومن ماكرون، عندما خرج علينا يقول (لن نتخلى عن حرية التعبير وعن الرسومات والكاريكاتيرات) عندما غضبنا كمسلمين من الرسوم المسيئة لرسولنا الكريم، سيدنا محمد، عليه أفضل الصلاة والسلام!!".

كما نشر علاء مبارك صورا من حفل افتتاح أولمبياد باريس، وأرفقها بمنشوره على المنصة ذاتها.

وعلق أحد المتابعين على المنشور قائلا: "والله أخ علاء مع احترامي لشخصكم الكريم لو التغريدة دي أيام السيد الوالد كنا وضعنا حضرتك في مقارنة مع صحابة رسول الله أيكم أشجع، أما وقد ولى العهد، فالآن كلامك لا يربو عن دغدغة مشاعر نشك بقناعتك بها، لك كل الحق في الرد أو حتي التوبيخ دمتم".

ورد علاء مبارك قائلا: "يا راجل مقارنة إيه دي بس اللي مع صحابة الرسول! لو كان كلامك ده أيام السيد الوالد كنا نقول أنت اللي بتدغدغ طيب ولنفترض كلامك صح أخى الكريم Hamza فما الهدف من هذه الدغدغة؟ مخطئ أنت إن كنت تظن هذا، تحياتى".

وأثار منشور نجل الرئيس المصري الأسبق تفاعلا على "إكس"، وجاءت أبرز الردود والتعليقات كالتالي: