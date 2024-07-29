دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- حقق المصري محمد السيد أول ميدالية لبلاده في الألعاب الأولمبية الصيفية 2024 بنسختها الـ33، المقامة على الأراضي الفرنسية.

وفاز محمد السيد بالميدالية البرونزية في منافسات سلاح سيف المبارزة، بعد تغلّبه على المجري تيبور أندرسفي بنتيجة 7/8.

وتعد هذه الميدالية الثانية للعرب في أولمبياد باريس، إذ كان التونسي فارس فرجاني قد نال الميدالية الفضية في سلاح السابر.

وكان محمد السيد قد تغلّب على الكولومبي جون إيديسون، والإيطالي أندريا سانتاريللي، والبلجيكي نيسير لويولا في الدور الأول ودور الـ16 وربع النهائي، ثمّ خسر من الفرنسي يانيك بوريل في الدور نصف النهائي، قبل أن يلعب مع المجري تيبور أندرسفي على الميدالية البرونزية.

وتداول مستخدمون لمنصة "إكس" (تويتر سابقاً) لقطات مصورة تظهر احتفال محمد السيد على طريقة الاحتفال الشهير لنجم كرة القدم، كريستيانو رونالدو، "Siii" خلال فوزه على منافسيه.