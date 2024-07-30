دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- لم يكن اللاعب محمد مجدي "أفشة" راضياً على قرار استبداله، خلال مباراة فريقه الأهلي مع سيراميكا كليوباترا، على أرض ملعب الأول، الاثنين، ضمن مباريات الجولة الـ19 من الدوري المصري.

ففي الدقيقة 71، قرر مدرب فريق "المارد الأحمر"، مارسيل كولر، إخراج "أفشة" من المستطيل الأخضر وإدخال زميله حسين الشحات بدلاً منه.

وأظهرت لقطات مصورة متداولة على منصات التواصل الاجتماعي غضب محمد مجدي "أفشة" عند مغادرته للميدان.

وحرص "أفشة" على التعليق حول هذه الواقعة، إذ أكد عدم خلافه مع الجهاز الفني أو الجهاز الإداري في الفريق، مُشيراً إلى أنه كان حزيناً من نفسه لعدم تقديمه أداء أفضل.

وقال اللاعب البالغ من العمر 28 عاماً عبر خاصية "ستوري" على منصة إنستغرام، الثلاثاء: "حابب أوضح حاجة علشان للأسف بعض الناس هيبدأوا بتداول حاجات وتفسير حاجات مش مظبوطة، أنا إمبارح (الاثنين) بعد التغيير كنت زعلان جداً جداً من نفسي، وكنت حاسس إني محبط جداً، ومعملتش حاجة للفرقة خاصة إني بدأت الماتش وحابب يكون لي إضافة".

وتابع: "أيام اللعيب أو الرياضي عموماً يبقى فيها حاجات محبطة زي كده، أنا حتى نشرت إحصائية فيها صفر صناعة وصفر تسجيل، عندي أفضل من كده أكيد، مصدرش مني أي شيء ناحية الجهاز الفني إللي طبيعي يغير ويبدل واللاعب لازم يحترم قراره تحت أي وضع".

وأكمل: "ولا حتى الكابتن خالد بيبو (مدير الكرة في النادي) إللي في لحظتها قلتله مفيش أي حاجة وقعدت وهديت، معلش لحظة غضب وراحت لحالها، إن شاء الله الجاي أفضل".