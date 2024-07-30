(CNN) – بعد 14 عاما من الخلاف، تعانق أخيرا المدرب الإسباني بيب غوارديولا واللاعب السويدي السابق، زلاتان إبراهيموفيتش، خلال مباراة ودية بين مانشستر سيتي وميلان.

وأظهرت صور تم تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي توجه غوارديولا نحو زلاتان ليصافحه ويعانقه ويتبادلان حديثا سريعا على هامش المباراة التحضيرية التي أُقيمت بأمريكا. .

ويأتي هذا العناق، بعد 14 عاما من الخلاف الذي وقع بينهما داخل أسوار نادي برشلونة حين كان بيب مدربا للفريق وزلاتان لاعبا فيه.

وتحدث إبراهيموفيتش في كتابه "أنا زلاتان" عن تفاصيل ذلك الخلاف إذ أشار إلى أن غوارديولا اختار في ذلك الحين وضعه على الجناح من أجل أن يلعب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قلب هجوم وهمي.

وأشار زلاتان أيضا إلى أن بيب أخبره بألا يأتي بسيارته الفارهة إلى ملعب التدريب وحين تفاقم الخلاف وأصبح زلاتان حبيس الدكة وأخذ غوارديولا "يتجاهل الحديث معه"، جاء إبراهيموفيتش بسيارته الفارهة وأوقفها أمام مكتب مدربه في إشارة للتحدي، وفقا للكتاب.

ودأب زلاتان على إظهار عدم إعجابه بشخصية بيب منذ خروجه من برشلونة عام 2011، لكنه أكد دائما أنه يراه مدربا رائعا.

ويشغل إبراهيموفيتش منصب مستشار للملاك في ميلان في حين يُدرب بيب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي.