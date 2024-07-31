كأنه ملاكم.. مظهر "مختلف" لمحمد صلاح في تدريبات ليفربول

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- نشر نادي ليفربول الإنجليزي عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقاً)، الأربعاء، لقطات مصورة للنجم المصري محمد صلاح من تدريبات "الريدز" في صالة رياضية للملاكمة.

وأظهرت اللقطات اللاعب البالغ من العمر 32 عاماً وهو يرتدي قميص الفريق وقفازات ضيقة، ويضرب على كيس الملاكمة.

وعلّق نادي ليفربول على هذه اللقطات، قائلاً: "يطير كالفراشة ويلدغ كالنحلة".

ويستعد صلاح ورفاقه للموسم المقبل 2025/2024 من خلال جولة تحضيرية في الولايات المتحدة الأمريكية.

وينتظر محمد صلاح وزملائه مواجهة ودّية مع نادي أرسنال، على أرض ملعب "لينكون فاينانشال فيلد"، ليلة الخميس.

وفي موسم 2024/2023، شارك النجم المصري في 44 مباراة بمختلف المسابقات، سجّل خلالها 25 هدفًا وقدم 14 تمريرة حاسمة.