السعودية: إنشاء ملعب جديد بسعة 47 ألف متفرج.. وهذا موعد اكتمال جاهزيته

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلنت شركة أرامكو، التي تعمل في مجال الطاقة والكيميائيات، عن تعاونها مع مجموعة روشن، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، لبناء ملعب جديد، بمدينة الخبر في المملكة العربية السعودية.

وقد بدأ العمل على بناء الملعب الذي سيحمل مسمى ملعب أرامكو، بسعة 47 ألف متفرج، على يكون موعد اكتمال جاهزيته بحلول عام 2026.

وسيكون الملعب الرئيسي لنادي القادسية، المملوك لشركة أرامكو، وأحد الملاعب المستضيفة لنهائيات كأس آسيا التي ستقام في السعودية عام 2027.

وقالت وكالة الأنباء السعودية (واس): "يحظى ملعب أرامكو بتصميم متميّز مستوحى من دوامات المياه التي تتشكل قبالة سواحل الخليج العربي، وسيلبي الملعب احتياجات الأنشطة الترفيهية والرياضية على حد سواء، وستتبع هذه التحفة المعمارية أعلى المعايير التي تعزز الشمولية والسلامة والاستدامة، مما يجعلها وجهة محلية رائدة للرياضة والترفيه".

وأوضحت وكالة الأنباء أن المشاريع الرياضية مثل ملعب أرامكو يعد "إسهاماً في تعزيز المشاركة المجتمعية، ويعزز من جاذبية المملكة لاستضافة المسابقات الدولية، مما يسهم في تنمية الاقتصاد الرياضي".

وسبق وأن تم الإعلان عن إنشاء استاد الملك سلمان في شمال مدينة الرياض بسعة 92 ألف متفرج، واستاد روشن في جنوب غرب المدينة ذاتها بسعة 45 ألف متفرج.