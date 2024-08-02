(CNN) – اكتسح منتخب المغرب نظيره الأمريكي برباعية نظيفة في الدور ربع النهائي من منافسات كرة القدم في أولمبياد باريس 2024، الجمعة، ليعبر إلى المربع الذهبي ويصبح على خطوة من ضمان ميدالية أولمبية.

وافتتح "أسود الأطلس" التسجيل عبر المهاجم سفيان رحيمي الذي سجل أول الأهداف من علامة الجزاء عند الدقيقة 29.

وانتهى الشوط الأول بهدف مغربي نظيف، وفي الشوط الثاني، وفي الوقت الذي سعت فيه أمريكا لتسجيل التعادل، أضاف إلياس أخوماش الهدف الثاني عند الدقيقة 63 بعد تمريرة مميزة من عبدالصمد الزلزولي.

وأطلق نجم نادي باريس سان جيرمان، أشرف حكيمي، رصاصة الرحمة على خصمه بالهدف الثالث عند الدقيقة 70 بعد مجهود فردي رائع، قبل أن يختتم منتخب المغرب مهرجان أهدافه بالهدف الرابع عن طريق المهدي الموهوب من علامة الجزاء في الوقت بدل الضائع.

وأثارت لقطة احتفال والدة أشرف حكيمي بهدفه تفاعلا واسعا على "إكس"، كما ظهر رئيس نادي باريس سان جيرمان، القطري ناصر الخليفي وهو يصفق لنجم فريقه بعد تسجيل الهدف.